​Сургутянин стал чемпионом мира по ММА

Спортсмен из Сургута Джамалудин Алиев выиграл золото юношеского Чемпионата мира по смешанным единоборствам (ММА). Турнир среди спортсменов 16-17 лет проходил в Ярославле с 22 по 25 февраля. Сургутянин стал лучшим в весовой категории до 61,2 кг, рассказали в пресс-службе «ЮграМегаСпорт». В финальном бое он одержал победу над Никитой Богданчиком из Украины. Всего по итогам соревнований российские бойцы завоевали шесть из девяти золотых медалей и стали победителями общекомандного зачета.

Фото: depsport.admhmao.ru

Это не первая победа Джамалудина Алиева в крупных турнирах по смешанным боевым единоборствам. В сентябре прошлого года сургутянин стал победителем Первенства России по смешанным единоборствам (ММА) среди юношей 16-17 лет, проходившего в Великих Луках.