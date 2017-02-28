​У главы Сургута стало меньше заместителей: теперь их пять

В Сургуте продолжается формирование кадрового состава и структуры администрации города. О последних изменениях рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета. Одним из важных решений стало сокращение количества заместителей главы города. Теперь их — пятеро.

После изменений в зону ответственности заместителя главы администрации Алексея Жердева войдут десять структурных направлений. Он будет курировать работу управления по делам ГО и ЧС, контрольного управления, отдела по организации работы административной комиссии, специального отдела, отдела по вопросам общественной безопасности, контрольно-ревизионного управления, правового управления, управлений организационной работы и документационного обеспечения, кадров и муниципальной службы и записи актов гражданского состояния. Соответствующий документ подписан 17 февраля.

В этот же день утверждено создание двух новых структурных подразделений: управления по связям с общественностью и средствами массовой информации и управления организационной работы и документационного обеспечения.

«Эти изменения произошли в результате сокращения архивного отдела, службы помощников и управления общего обеспечения деятельности администрации, которые в новой структуре вошли в структуру управления организационной работы и документационного обеспечения, а также управлений общественных связей и информационной политики, которые по новому штатному расписанию преобразованы в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации. Ранее отдел инвестиций, который курировал заместитель главы администрации города, вошел в состав управления экономики и стратегического планирования», - пояснили в пресс-службе администрации.

Также подчеркивается, что на время переходного периода в структуре администрации будут сохраняться и новые и уже упраздненные структурные подразделения. Сейчас проводится работа по переводу сотрудников из сокращенных во вновь созданные управления, реорганизация в полном объеме будет завершена по мере замещения должностей.