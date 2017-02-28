​На сургутских дачах задержан наркоторговец с полкило зелья // ВИДЕО

Очередная оперативно-профилактическая операция сургутских полицейских принесла плоды. Накануне в одном из садово-огороднических товариществ стражи порядка задержали 30-летнего мужчины, у которого при личном досмотре обнаружены и изъяты 10 спичечных коробков с синтетическими наркотиком общей массой около 40 граммов.

«В автомобиле задержанного полицейские обнаружили и изъяли еще семь спичечных коробков с аналогичным наркотиком, а также фольгированный сверток с веществом темного цвета. Согласно экспертно-криминалистическому исследованию в свертках находился гашиш. Общая масса изъятых наркотических веществ составила более 450 граммов. Установлено, что злоумышленник хранил наркотические средства с целью дальнейшего сбыта», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Отметим, в понедельник, 27 февраля, пресс-служба УМВД по Сургуту сообщала о задержании 23-летнего иностранца на улице 30 лет Победы, у которого также были обнаружены синтетические наркотики массой более 407 граммов.