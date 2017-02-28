​В Сургутском районе в ДТП погиб человек // ФОТО

В понедельник, 27 февраля, на 93 километре автодороги «Сургут – Когалым» в автоаварии погиб человек. Сотрудники ГИБДД установили, что 27-летний водитель ГАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Тойоту Камри». В результате ДТП погиб 46-летний водитель легковушки.

Всего за прошедшие сутки, по данным пресс-службы окружной Госавтоинспекции, на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, шесть – получили травмы различной степени тяжести.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры