​За сутки в Сургуте прошло 39 ДТП — пострадал один человек

За прошедшие сутки в 39 ДТП, произошедших в Сургуте, пострадал один человек. Всего полицейские выявили 544 нарушения Правил дорожного движения, задержали восьмерых пьяных водителей, причем двое из них оказались рецидивистами, которых ранее уже ловили на употреблении спиртного за рулем.

46 водителей были остановлены за проезд на красный свет, 29 автомобилистов наказаны за то, что не пропустили пешеходов. 52 пешехода отличились сами — они нарушили ПДД.

12 несовершеннолетних катались в машинах без нужных детских кресел: водитеди этих авто тоже были наказаны.