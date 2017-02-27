​Завтра погода испортится в Нижневартовском, Сургутском и Нефтеюганском районе

В ночь с 27 на 28 февраля на территории Нижневартовского, Сургутского и Нефтеюганского районов ожидаются неблагоприятные погодные явления. Как сообщили в окружном метеоцентре, прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, мокрый снег, метель, на дорогах возможно ухудшение видимости, гололед.

Жителям региона при ухудшении погодных условий рекомендуется не оставлять личный автотранспорт, а также не передвигаться вблизи слабо закрепленных конструкций.

В связи с этим Госавтоинспекция Нижневартовска рекомендует водителям двигаться со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за дорожной ситуацией, соблюдать предусмотренные в ПДД РФ дистанцию и боковой интервал, а также быть предельно внимательными приближаясь к перекресткам, пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и местам большого скопления людей.