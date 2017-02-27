Мусульмане Кыргызстана договорились с сургутскими коллегами о сотрудничестве // ФОТО

Официальный визит делегации Духовного управления мусульман (ДУМ) Кыргызстана завершился накануне в Сургуте. Делегация, во главе которой находились известные в исламском мире богословы — председатель Совета улемов ДУМ Кыргызтана, советник президента Кыргызтана по религии, шейх Абдушукур Нарматов и член Совета улемов ДУМ Кыргызстана шейх Чубак ажы Жалилов — была приглашена председателем Регионального духовного управления мусульман Югры, Муфтием Тагиром хазратом Саматовым, а также председателем культурного центра «Киргизия Север» Кубанычбеком Айдаровым.

На пятничную молитву в Соборную мечеть Сургута прибыли верующие из городов и поселков нашего региона и из ЯНАО: «Мусульмане с нетерпением ждали приезда выдающихся алимов (признанных богословов), чтоб увидеть, услышать, прикоснуться к ним, получить их благословение», — объясняют интерес в окружном ДУМ. Три вечера в мечети после вечернего намаза гости читали лекции по духовно-нравственному воспитанию, разъясняли, что такое религиозный экстремизм в современном мире, и отвечали на вопросы.

Делегация также посетила мечети в Федоровском, Когалыме, Покачах и Лангепасе, а 26 февраля, под конец пребывания в Югре, приняла участие в молебне с мусульманами на выделенном участке земли под строительство второй мечети в Сургуте.

В результате визита региональное Духовное управление мусульман Югры договорилось с коллегами из Киргизии о подписании соглашения о сотрудничестве.