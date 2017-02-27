​Сургутяне смогут стать актерами: ГИТИС открывает курс в городе

Сургутские выпускники могут стать актерами, не выезжая на учебу из города: Сургутский музыкально-драматический театр и Российский институт театрального искусства (ГИТИС) объявили об открытии актерского курса. Сейчас стартует набор абитуриентов.

«Что такое ГИТИС? Это главный театральный вуз России и крупнейший — в Европе, который вот уже почти 140 лет ежегодно выпускает талантливых актеров, режиссеров, искусствоведов, продюсеров. Дипломы ГИТИС принимаются без подтверждения во всех театрах мира», — объяснили в театре.

Обучение в Сургуте будет иметь свою специфику: теорию будут изучать заочно, а занятия по специальным дисциплинам (актерское мастерство, сценическое движение, сценическая речь, вокал, танец и т.д.) станут проводить преподаватели ГИТИСа на базе Сургутского театра. Кроме того, дважды в год студенты будут ездить на сессии в Москву. По окончании курса они получат диплом государственного образца: специальность — «Актерское искусство», квалификация — «Артист драматического театра и кино». Обучение платное.

«При этом студент с первого года обучения приобретает практический опыт, будучи трудоустроенным в Сургутский театр, — отметили представители СМДТ. — Участвует во всех проектах театра: спектаклях, гастролях, фестивалях. И этот труд — оплачиваемый! При этом выпускник курса не обязан оставаться служить именно в Сургутском театре. Диплом дает полную свободу. При желании выпускнику открыты пути в любой театр России и мира».

Для тех, кто заинтересовался: первым туром конкурса для абитуриентов станет отборочная консультация, которую проводят на базе Сургутского театра по воскресеньям (19 марта, 26 марта, 9 апреля) с 10 часов. Соискатель должен подготовить (наизусть) басню, стихотворение, прозу, песню. Регистрация соискателей ведется до 17 марта 2017 года по телефону 635020 (Марина Цуприкова) и по электронной почте nabor.surgut@yandex.ru.