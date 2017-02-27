​Сургутские врачи предложили горожанам тест на алкоголизм

Алкоголизм — проблема современного общества. Уже ни у кого не возникает сомнения, что это болезнь. Самая большая опасность, с которой может столкнуться человек, пристрастившийся к алкогольным продуктам — это формирование физической и психологической потребности в дальнейшем увеличении дозы потребления алкоголя. Проблема начинает приобретать асоциальный характер, как следствие, проявляются частые провалы в памяти, снижается уровень интеллекта и поражение всех органов тела.

Алкоголизм вне зависимости от форм и разновидностей потребляемых напитков считается опасным заболеванием, так как вызывает психическую и физическую зависимость Причем ему подвержены как мужчины так и женщины. Основная опасность заключается именно в том, что человек оправдывает свое поведение субъективными факторами, такими, как, например, что в напитке малая доля алкоголя или что прием небольших доз неопасен. Все эти причины приводят к формированию стабильной потребности в употреблении, а как следствие человек регулярно получает в организм постоянную дозу отравляющего вещества и с каждым разом доза увеличивается.

Видеть, как человек «угасает» и постепенно разрушает себя пагубной привычкой, — мучительное чувство. На данный момент существует большое количество способов лечения алкоголизма, но практически все они предусматривают комплексное лечение под наблюдением врача.

В рамках реализации Концепции по информированию населения Российской Федерации о вреде злоупотребления алкоголем, специалистами Сургутской клинической психоневрологической больницы размещен тест для выявления проблем, связанных с употреблением алкогольной продукции у жителей округа. Тестирование проводится анонимно и включает в себе методику, состоящую из четырех определяющих вопросов.

Результаты тестирования помогут определить тенденции, назревающие в обществе, и сформировать программу по сохранению здоровья населения. Пройти тест можно здесь.