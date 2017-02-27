​В Сургуте задержан иностранец, у которого нашли почти полкило наркотиков

В Сургуте у дома на улице 30 лет Победы задержан 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, у которого в ходе личного досмотра в спортивной сумке были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом, пластиковая чаша, электронные весы.

«Согласно экспертному заключению изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более 407 граммов. В порядке ст. 91 УПК РФ подозреваемый помещен в изолятор временного содержания», - сообщили в пресс-службе городской полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.