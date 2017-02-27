​Сургутян ждут в Казани: до конца апреля действует пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием

Сургутян и жителей Нового Уренгоя приглашают в Казань в туры: Госкомитет Республики Татарстан по туризму совместно с авиакомпанией «ЮВТ Аэро» и крупнейшими туроператорами и гостиницами города предложили северянам специальный пакетный тур, который включает перелет, проживание и питание.

Как передает Татцентр, предложение будет действовать с 1 марта до конца апреля. Судя по всему, оно призвано прорекламировать не только третью столицу России, но и прямые авиарейсы в нее из Сургута и Нового Уренгоя: напомним, что «ЮВТ Аэро» начало выполнять их этой зимой.