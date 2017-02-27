​В Сургуте из-за халатности сотрудницы Росреестра без жилья едва не остался ветеран ВОВ

Бывшая сотрудница Росреестра предстанет перед судом по обвинению в халатности. По версии следствия, государственный регистратор Сургутского отдела Управления Росреестра по ХМАО-Югре неправомерно выдала жителю поселка Солнечный Сургутского района свидетельство о регистрации права собственности на квартиру, 1/2 доли которой принадлежала ветерану Великой Отечественной войны.

«В результате незаконных действий ветеран был лишен жилого помещения, право собственности на которое полностью перешло к сыну скончавшейся супруги ветерана. Благодаря своевременному реагированию правоохранительных органов в настоящее время права ветерана восстановлены: сделка признана незаконной», - рассказали в пресс-службе окружного следственного управления СКР.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая надлежащим образом не провела правовую экспертизу представленных документов и внесла в единый государственный реестр запись о единоличной собственности мужчины на объект недвижимости, тем самым нарушила право ветерана на владение 1/2 доли квартиры. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.