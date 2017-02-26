​В Сургуте открыли сезон городской молодежной лиги КВН 2017 года — «Экологически чистый».

«Экологически чистый» сезон городской молодежной лиги КВАН 2017 года открыли накануне в Сургуте.
Темой фестиваля стала наша «Среда обитания». Участие приняли девять команд из МБУ «Вариант», СурГУ, СурГПУ, ОАО «Сургутнефтегаз» «СургутНИПИнефть» и лицея №3.
По итогам игры зафиксированы следующие результаты.
Лучшей командой названа «Оба» (МБУ «Вариант»).
Лучшая шутка прозвучала от «Проекта ПИ» ОАО «Сургутнефтегаз» «СургутНИПИнефть».
Приз за лучшую мужскую роль взял Артур Морозов, а Марии Мининой досталась награда за лучшую женскую роль.
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