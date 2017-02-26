Сругутские полицейские задержали мошенника

Накануне полицейскими было раскрыто ранее зарегистрированное мошенничество. Так, в сентябре 2016 года в дежурную часть УМВД России поступило сообщение от женщины 1986 года рождения о том, что ей не возвращают компьютерную технику из ремонта.

В ходе разбирательства сотрудники полиции выясняли что, потерпевшая обратилась в ремонт компьютерной техники и сдала для починки два ноутбука, общей стоимостью порядка 60 тысяч рублей, после чего специалист по ремонту перестал отвечать на звонки.

Благодаря грамотно организованному комплексу оперативно-разыскных мероприятий сургутские полицейские установили и задержали мужчину 1988 года рождения. Злоумышленник пояснил, что компьютерную технику потерпевшей он присвоил себе, после чего продал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Уважаемые граждане! УМВД России по г. Сургуту просит Вас быть более бдительными и не отдавать свое имущество малознакомым людям. Обращаться только в специализированные центры по ремонту и составлять акты приема-передачи имущества, а также составлять договор об указании услуг.