​Сургутские полицейские задержали подозреваемых в краже

Накануне в дежурную часть УМВД России по г.Сургуту поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о том, что в ночное время неизвестные преступники незаконно через незапертое окно проникли в цокольный этаж магазина, откуда похитили 12 коробок мясной продукции на сумму порядка 119 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в дежурные сутки с применением системы позиционирования подвижных объектов сотрудниками полиции были установлены и задержаны подозреваемые 1988 и 1986 года рождения.

Похищенное изъято. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.