​Сургутян приглашают отметить Масленицу на улицах города

Народные гулянья в честь Масленицы в Сургуте пройдут на этих выходных сразу на нескольких площадках, сообщает admsurgut.ru.

Так, сегодня в детской школе искусств №2 на Привокзальной, 32, идет VI городской открытый фестиваль фольклорного искусства «Широкая масленица» — сургутян ждут на праздничном концерте и творческих мастер-классах. Программа стартует в 13 часов, вход свободный.

Завтра гуляния переместятся на улицу: с 12 до 16 часов праздновать можно на площади перед театром СурГУ. Там пройдет программа «Масленица-Забавница» — театрализованное представление, игры и конкурсы с Черным Лисом, «Блинное селфи», традиционный масленичный столб, катание на оленях и собачьих упряжках, «Молодецкие забавы», торговые ряды. Не обойдется и без традиционного сжигания чучела Масленицы.

В эти же часы на территории Городского парка культуры и отдыха (проспект Набережный) будет идти «Широкая Масленица» с выступлениями творческих коллективов, совервнованиями по поднятию гири «Русский силач», перетягиванию каната, с площадками «Бой подушками», «Распилка дров», «Богатырский молот», хороводами, конкрусами, взятием масленичного столба. От соблазна сжечь чучело Масленицы не удержатся и здесь.

Тем, кто встает чуть пораньше, с 11 до 15 часов можно приходить на площадь Городского культурного центра в районе Строитель: там национальные творческие коллективы выступят с музыкальными номерами. В программе мероприятия, кроме концерта, также народные конкурсы и состязания, массовые хороводы, традиционные кулачные бои, настоящая русская баня и, конечно, торговые ряды.