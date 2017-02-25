​Сургутянка Елена Крыгина попала на обложку мартовского Cosmopolitan // ФОТО

Фотография экс-сургутянки Елены Крыгиной украсила обложку мартовского номера российского Cosmopolitan.

Несмотря на то, что визажист и бьюти-блогер давно не живет в Сургуте, она по-прежнему считается «нашей». Она получила известность в 2014 году благодаря своим видеоурокам на YouTube, ныне же является признанным экспертом в мире моды. «Я всегда была готова делать больше, чем от меня ждут», — объяснила она свой успех в интервью журналу: подробности — в его мартовском выпуске.