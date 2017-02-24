​Пассажиропоток сургутского аэропорта вырос в январе почти на 16 процентов

Аэропорт Сургута в январе 2017 года увеличил пассажиропоток на 15,6 процента. Услугами аэропорта в первый месяц работы воспользовались в общей сложности 111222 пассажира.

«На внутренних воздушных линиях было обслужено 98641 пассажир, что составляет 16 процентов по отношению к аналогичному показателю прошлого года. На международных воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 12,5 процента и составил 12 581 пассажир. Рост пассажиропотока на международных направлениях обусловлен спросом отдыха российских туристов в странах Юго-Восточной Азии», - рассказали в группе по связям с общественностью ОАО «Аэропорт Сургут».

На внутренних линиях количество самолетовылетов составило 718, что на два процента больше, чем в январе 2015 года. Самыми востребованными направлениями по России стали Санкт-Петербург, Уфа, Самара и Тюмень. Лидирующим направлением среди сургутян стала Москва. На международных направлениях самыми популярными остаются Бангкок и Камрань. Среди направлений ближнего зарубежья в тройку лидеров входят Худжанд, Ош (1 и Бишкек.

Среди перевозчиков наибольший рост отмечен у авиакомпании «ЮТэйр» – в январе 2017 года количество пассажиров, перевезённых этой компанией, составило 54797 пассажиров, что составляет 49,27 процента от общей доли пассажиропотока в сургутском аэропорту. Следом идут авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот», общая доля которых в пассажиропотоке аэропорта составила 14,03 и 12,22 процента соответственно.