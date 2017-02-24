16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,4762   EUR  60,4535  

​Пассажиропоток сургутского аэропорта вырос в январе почти на 16 процентов

Услугами аэропорта воспользовались больше 100 тысяч человек

Фото: surgut-airport.ru
Фото: surgut-airport.ru

Аэропорт Сургута в январе 2017 года увеличил пассажиропоток на 15,6 процента. Услугами аэропорта в первый месяц работы воспользовались в общей сложности 111222 пассажира.

«На внутренних воздушных линиях было обслужено 98641 пассажир, что составляет 16 процентов по отношению к аналогичному показателю прошлого года. На международных воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 12,5 процента и составил 12 581 пассажир. Рост пассажиропотока на международных направлениях обусловлен спросом отдыха российских туристов в странах Юго-Восточной Азии», - рассказали в группе по связям с общественностью ОАО «Аэропорт Сургут».

На внутренних линиях количество самолетовылетов составило 718, что на два процента больше, чем в январе 2015 года. Самыми востребованными направлениями по России стали Санкт-Петербург, Уфа, Самара и Тюмень. Лидирующим направлением среди сургутян стала Москва. На международных направлениях самыми популярными остаются Бангкок и Камрань. Среди направлений ближнего зарубежья в тройку лидеров входят Худжанд, Ош (1 и Бишкек.

Среди перевозчиков наибольший рост отмечен у авиакомпании «ЮТэйр» – в январе 2017 года количество пассажиров, перевезённых этой компанией, составило 54797 пассажиров, что составляет 49,27 процента от общей доли пассажиропотока в сургутском аэропорту. Следом идут авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот», общая доля которых в пассажиропотоке аэропорта составила 14,03 и 12,22 процента соответственно.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 18:37, просмотров: 23, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Мы славим тех, кто готов в любую минуту встать на защиту Отечества…»

​«Мы славим тех, кто готов в любую минуту встать на защиту Отечества…»
Поздравление с Днем защитника Отечества
Вадим Шувалов, глава города Сургута 23 февраля в 10:05
366 0
​«23 февраля – праздник настоящих мужчин»

​«23 февраля – праздник настоящих мужчин»
Поздравление с Днем защитника Отечества
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 23 февраля в 10:04
486 4
​«Это праздник доблести…»

​«Это праздник доблести…»
Поздравление с Днем защитника Отечества
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 23 февраля в 09:59
281 0
​«Этот праздник наполнен глубоким содержанием и смыслом…»

​«Этот праздник наполнен глубоким содержанием и смыслом…»
Поздравление с Днем защитника Отечества
Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 23 февраля в 09:58
297 0
​Сами себе доктора // ИНФОГРАФИКА

​Сами себе доктора // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru предпочитает лечиться от гриппа самостоятельно — или не болеть вовсе
Юрий Нуреев 22 февраля в 15:07
266 0
​Перезагрузка США-Россия — дело не скорое… // АУДИО, ТЕКСТ

​Перезагрузка США-Россия — дело не скорое… // АУДИО, ТЕКСТ
Почему настроения у инвесторов далеки от предпраздничных, сможет ли рубль укрепиться сильнее, и на какие акции стоит обратить внимание?
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 22 февраля в 13:55
278 0
​Золотой наш капремонт // ИНФОГРАФИКА

​Золотой наш капремонт // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующих читателей siapress.ru уверены, что взносы на капитальный ремонт в округе слишком высоки
Юрий Нуреев 21 февраля в 14:45
518 5
Олег Владимиров

​Лапша по карточкам
Вы в курсе, что с любого магазина оператор вашего банковского «пластика» спишет пару-тройку процентов от ваших убытков – за обслуживание? Как вы думаете, в чем растворяются эти проценты? Правильно, в цене товара.
Олег Владимиров 21 февраля в 09:35
581 0
​До свиданья, Валентин // ИНФОГРАФИКА

​До свиданья, Валентин // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru не считает 14 февраля праздником
Юрий Нуреев 20 февраля в 16:43
409 0
​Захар Прилепин и запрещенный в России ИГИЛ

​Захар Прилепин и запрещенный в России ИГИЛ
Но, господа-товарищи, вы думаете, мессия Прилепин остановится на Донбассе? Даже не надейтесь: «Совершенно очевидно, что Донбасс — это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России».
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 20 февраля в 11:04
997 33
​Сургутская неделя. Почти как настоящее

​Сургутская неделя. Почти как настоящее
Рэп, пляж и почему не я выиграл 16 миллионов?
Олег Владимиров 18 февраля в 13:13
1197 8
Олег Владимиров

​Зачем бороться с коррупцией?
Я бы, если честно, бюджетникам зарплаты вовсе поотменял бы. Пусть государство на эти деньги Крымский мост достроит, еще один чемпионат мира проведет и космонавта на Марс запустит, не жалко!
Олег Владимиров 17 февраля в 09:18
944 6
​Мы долгое «Эхо» друг друга

​Мы долгое «Эхо» друг друга
Хотите стать «Эхом»? Будьте по отношению к своим читателям, в первую очередь, добрыми! Не требовательными. Не осуждающими. А просто-напросто добрыми.
Татьяна Малинина, журналист, писатель 16 февраля в 20:33
1097 3
Анастасия Семихатских

​Пляж без воды
Чиновники твердят, что в городе ни в коем случае нельзя оборудовать прибрежную зону, так как наша вода не предназначена для купания. Встречный вопрос: а при чем тут купание?
Анастасия Семихатских 16 февраля в 14:45
1019 6
​Валерий Санин: «Глаза боятся – руки делают»

​Валерий Санин: «Глаза боятся – руки делают»
26 февраля в 17:00 в Сургутской филармонии состоится юбилейный вечер «Виват, Маэстро!»
Оксана Малахова 16 февраля в 10:52
570 0
​Левосудие

​Левосудие
Евгения Чудновец. Воспитатель детского сада. Обнаружила видео с издевательствами над ребенком в детском саду, опубликовала это видео с призывом привлечь ответственных – и сама присела за распространение запрещенных материалов.
Александр Твардовский, блогер 16 февраля в 09:45
728 5
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика