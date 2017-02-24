​За два дня в ДТП на дорогах Югры пострадали 24 человека // ФОТО

За два дня, 22 и 23 февраля, в Югре зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 24 человека получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний, сообщает пресс-служба ГИБДД округа.

В среду, 22 февраля, в 15.20 на 17 километре автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе 37-летний водитель, управляя «Киа Rio», выполняя разворот, не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении «Рено Логан» под управлением 29-летнего водителя. В результате столкновения оба водителя, а также три пассажира получили телесные повреждения.

В четверг, 23 февраля, в 20.20 минут, в Лангепасе на улице Парковая в районе дома № 17 24-летний водитель автомашины «Ниссан Теана» не справился с рулевым управлением, врезался в припаркованные ВАЗ-211440 и «Мицубиси Паджеро». От удара ВАЗ откинуло на остановку общественного транспорта на противоположной стороне дороги. В аварии пострадали пассажиры«Ниссана».

Фото: vk.com/gbdd86