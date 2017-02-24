​Сургутским ТОСам спорт не нужен?

В ходе межведомственного координационного совета, прошедшего 15 февраля, парламентарии Артем Кириленко, Богдан Гужва, Дмитрий Гуз и Сергей Макеев совместно с сотрудниками городской администрации пообщались с руководителями ТОСов Сургута. Одной из главных тем стал вопрос о будущем спортивных площадок для воркаута и тем противоречиям, которые возникают в ходе их строительства. На данный момент процедура строительства выглядит следующим образом: администрация выделяет деньги ТОСам, те проводят все работы, а затем передают площадки на баланс города. Как оказалось, среди общественников есть противоположные взгляды на сложившуюся практику. Одни предлагают отказаться от действующей системы и сразу передать возведение и содержание спортивных площадок в ведение департамента городского хозяйства, а другие выступают за сохранение нынешней практики.

Активное участие в обсуждении принимали и депутаты. В частности, Артем Кириленко выступил в защиту сложившихся механизмов.

«Мне кажется важным, что какую-то часть ответственности на себя берут территориальные общественные самоуправления. Таким образом, активизируются и сами жители, особенно если речь идет о финансовом участии, тогда и отношение к общему имуществу у человека будет совершенно иное. Поэтому в этой сфере хорошо, когда работают все механизмы, которые позволяют людям самим принимать решения», — отметил парламентарий.

Подробнее читайте в газете «Новый Город» в № 7 от 24 февраля 2017 года.