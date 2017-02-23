​Сургутские шахматисты отметили День защитника Отечества открытым первенством

Открытое первенство по быстрым шахматам в Сургуте на этот раз было приурочено к празднованию Дня защитника Отечества: соревнования состоялись накануне в шахматно-шашечном клубе «Белая ладья».

Как отмечают организаторы — Центр физической подготовки «Надежда» — в первенстве участвовали 23 команд, каждая из которых состояла из четырех школьников.

Соревнования проходили два дня: в первый день команды в двух подгруппах определили шестерку финалистов (по три из каждой подгруппы), а на второй день прошел финальный этап.

В итоге золотоым призером стала команда средней школы №32 (Евгений Долгих, Клим Микиев, Артем Шарифулин, Елизавета Булгадарова). На втором месте — лицей №1 (Иван Левкин, Ильяс Канмурзаев, Руслан Муртазин, Екатерина Ковалева), на третьем — 24-я школа (Александр Лилов, Кирилл, Максим и Марина Федоровы).