​В Сургуте может появиться новый автомобильный мост

Во время февральской рабочей сессии городской думы парламентарии рассмотрели предложение своего коллеги Максима Слепова об открытии моста возле СурГУ, который сейчас является пешеходным, для автомобильного движения. По словам депутата, это позволит разгрузить центр города от автомобильного движения.

«Этот мост был построен давно и изначально планировался именно как автомобильный, но в течении почти всего времени эксплуатации использовался как пешеходный. Если мы откроем его, то сумеем разгрузить улицу Университетскую и Энергетиков. Причем достаточно сделать одностороннее движение, пешеходную зону делать не нужно, там уже все есть, достаточно провести какие-то восстановительные работы», — рассказал депутат.

Чиновники администрации при этом куда сдержаннее оценивают шансы на открытие моста. По их словам, что-то определенное можно будет сказать только после проведения технической экспертизы. На данный момент на проверку конструкций моста предполагается выделить около 300 тыс. рублей.

Подробности читайте в газете «Новый Город» № 7 от 24 февраля 2017 года