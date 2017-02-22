​В Сургуте состоится Открытый молодёжный фестиваль экстремальных видов спорта

Открытый молодёжный фестиваль экстремальных видов спорта, в рамках которого запланированы зрелищные соревнования по парашютному спорту и мотокроссу, пройдет на территории острова Заячий в Сургуте 24 и 25 февраля. Свое мастерство продемонстрируют более 100 спортсменов из Сургутского района, Нижневартовска, Нефтеюганска, Увата, Тюмени, Омска, Ноябрьска, Нового Уренгоя, рассказали в пресс-службе администрации города.

Торжественное открытие запланировано на полдень пятницы. В 12.45 стартует III-й открытый Чемпионат города Сургута по парашютному спорту. В Чемпионате примут участие около 60 спортсменов из Сургута, Сургутского района, Нижневартовска, Нефтеюганска, Увата, Тюмени и Омска. Спортсмены-парашютисты будут совершать индивидуальные и командные прыжки на точность приземления. В воскресенье в 08.00 соревнования продолжатся. В 10.30 начнутся открытые соревнований по мотокроссу.