​Район бывшего рыбокомбината в Сургуте получит парк

Сургутские власти намерены привлечь к благоустройству района бывшего рыбокомбината инвесторов, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Вадим Шувалов. Он отметил, что существуют планы об обустройстве парковой зоны.
«Традиционно советуемся с вами, — обратился Шувалов к сургутянам, — какие уже существующие парки вы посещаете чаще всего, что именно вы хотели бы видеть в парках, какие площадки необходимо обустроить в первую очередь и другие вопросы».
Для того, чтобы рассказать власти о своих предпочтениях, достаточно заполнить предложенную Шуваловым анкету.
О сроках начала работы в районе градоначальник пока ничего не сказал.
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