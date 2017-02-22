​Район бывшего рыбокомбината в Сургуте получит парк

Сургутские власти намерены привлечь к благоустройству района бывшего рыбокомбината инвесторов, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Вадим Шувалов. Он отметил, что существуют планы об обустройстве парковой зоны.

«Традиционно советуемся с вами, — обратился Шувалов к сургутянам, — какие уже существующие парки вы посещаете чаще всего, что именно вы хотели бы видеть в парках, какие площадки необходимо обустроить в первую очередь и другие вопросы».

Для того, чтобы рассказать власти о своих предпочтениях, достаточно заполнить предложенную Шуваловым анкету.

О сроках начала работы в районе градоначальник пока ничего не сказал.