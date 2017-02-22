​«Зеленый шум» вернется в Сургутскую филармонию в апреле // ПРОГРАММА

Очередной — уже пятый Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» пройдет в Сургутской филармонии с 19 по 26 апреля, сообщает пресс-служба учреждения.
Особо отмечается, что фестиваль, начав расширение собственных границ в прошлом году, и в этот раз не ограничится только Сургутом. Так, открытие состоится не только в нашем городе, но и в Ханты-Мансийске.
В этом году организаторы обещают сочетание множества разных видов искусства — будут представлены академическая музыка, вокальное, инструментальное, балетное, изобразительное искусство.
Как всегда, в фестивале участвуют лауреаты и победители Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» — все пять лет они открывают «Зеленый шум», а также дают сольные концерты в его рамках.
Программа фестиваля
19 апреля. Большой
зал Сургутской филармонии, 19:00
20 апреля. Ханты-Мансийск, КТЦ «Югра-Классик», 19:00
Торжественное открытие фестиваля.Концерт лауреатов Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Симфонический оркестр Сургутской филармонии. Дирижер – Алексей Рубин (Московская государственная академическая филармония).
Екатерина Мечетина (фортепиано, Москва) – президент и художественный руководитель фестиваля «Зеленый шум».
23 апреля. Большой зал филармонии, 19:00
Авторский проект Дмитрия Антипова и Екатерины Мечетиной. Вечер одноактных балетов. Ведущие солисты театра «Кремлевский балет». Симфонический оркестр Сургутской филармонии. Дирижер – Алексей Рубин (Московская государственная академическая филармония). Екатерина Мечетина (фортепиано, Москва)
24 апреля. Большой зал филармонии, 19:00
Спектакль «Вечер романсов». «Высшая школа сценических искусств» (Театральная школа Константина Райкина) Студенты IV курса. Мастерская профессора кафедры актерского мастерства C.В. Шенталинского.
26 апреля. Большой зал филармонии, 19:00
Закрытие фестиваля. Концерт. Камерный хор Московской консерватории. Художественный руководитель и дирижер, лауреат Премии Москвы, профессор – Александр Соловьев.
19-26 апреля. Фойе второго этажа Сургутской филармонии
Специально для фестиваля «Зеленый шум» – концептуальная инсталляция «ИСКУССтвенные лисы». Арт-группа «Прорубь» (Сургут)
Врачи — о Дне больных эпилепсией. Кира Воронкова и Елена Жигалова // ONLINE 27 февраля в 15:00