​«Зеленый шум» вернется в Сургутскую филармонию в апреле // ПРОГРАММА

Очередной — уже пятый Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» пройдет в Сургутской филармонии с 19 по 26 апреля, сообщает пресс-служба учреждения.

Особо отмечается, что фестиваль, начав расширение собственных границ в прошлом году, и в этот раз не ограничится только Сургутом. Так, открытие состоится не только в нашем городе, но и в Ханты-Мансийске.

В этом году организаторы обещают сочетание множества разных видов искусства — будут представлены академическая музыка, вокальное, инструментальное, балетное, изобразительное искусство.

Как всегда, в фестивале участвуют лауреаты и победители Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» — все пять лет они открывают «Зеленый шум», а также дают сольные концерты в его рамках.

Программа фестиваля

19 апреля. Большой зал Сургутской филармонии, 19:00

20 апреля. Ханты-Мансийск, КТЦ «Югра-Классик», 19:00

Торжественное открытие фестиваля.Концерт лауреатов Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Симфонический оркестр Сургутской филармонии. Дирижер – Алексей Рубин (Московская государственная академическая филармония).

Екатерина Мечетина (фортепиано, Москва) – президент и художественный руководитель фестиваля «Зеленый шум».

23 апреля. Большой зал филармонии, 19:00

Авторский проект Дмитрия Антипова и Екатерины Мечетиной. Вечер одноактных балетов. Ведущие солисты театра «Кремлевский балет». Симфонический оркестр Сургутской филармонии. Дирижер – Алексей Рубин (Московская государственная академическая филармония). Екатерина Мечетина (фортепиано, Москва)

24 апреля. Большой зал филармонии, 19:00

Спектакль «Вечер романсов». «Высшая школа сценических искусств» (Театральная школа Константина Райкина) Студенты IV курса. Мастерская профессора кафедры актерского мастерства C.В. Шенталинского.

26 апреля. Большой зал филармонии, 19:00

Закрытие фестиваля. Концерт. Камерный хор Московской консерватории. Художественный руководитель и дирижер, лауреат Премии Москвы, профессор – Александр Соловьев.

19-26 апреля. Фойе второго этажа Сургутской филармонии

Специально для фестиваля «Зеленый шум» – концептуальная инсталляция «ИСКУССтвенные лисы». Арт-группа «Прорубь» (Сургут)