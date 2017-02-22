​Главы поселений в Сургутском районе получили представления от прокуратуры за несанкционированные свалки

В сельских поселений Лямина, Песчаный и Сытомино несанкционированные свалки начали ликвидировать только после вмешательства прокуратуры. Стихийные мусорки были обнаружены в ходе проверки надзорного ведомства.

«Действующим законодательством складирование отходов на территориях городских поселений запрещено. Обязанность по регулярной очистке земель от отходов на территориях муниципальных образований возложена на органы местного самоуправления. Вместе с тем администрациями поселений не принимались меры по ликвидации свалок», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Прокурор района внес в адрес глав поселений представления с требованием привести земельные участки в состояние, обеспечивающее экологическую безопасность. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, администрации поселений приступили к ликвидации несанкционированных свалок.