​В Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело по факту разлива нефти

Сургутским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Югре на основании материалов природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Разлив нефти на участке лесного фонда площадью почти 2 га в Нижневартовском районе произошел в июне 2016 года при проведении работ по демонтажу магистрального нефтепровода. Правоохранители пришли к выводу, что это случилось из-за нарушения требований федерального законодательства в области охраны окружающей среды и нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок производства работ.

«Первичные проверочные мероприятия по данному факту проводились специалистами Природнадзора Югры. В ходе проверки компетентным исследовательским центром произведено исследование пробы почвы, отобранной в месте загрязнения, по результатам которого зафиксировано превышение в ней нефтепродуктов в 1,5 раза по сравнению с естественными природными показателями почвы в районе разлива, - рассказали в пресс-службе окружного СУ СКР. - В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к установлению организаций и конкретных лиц, которые допустили нарушения экологического законодательства и создали своими действиями угрозу причинения существенного вреда окружающей среде. В рамках уголовного дела будет проведена экологическая судебная экспертиза».