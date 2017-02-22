​Количество ВИЧ-инфицированных в Сургуте и районе достигло 6766 человек

По данным сургутского филиала КУ «Центр СПИД» на 1 февраля 2017 года, в городе и районе официально зарегистрировано 6766 случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека. В ноябре 2016-го диагноз «ВИЧ-инфекция» был поставлен 6666 сургутянам.

65 процентов ВИЧ-инфицированных в Сургуте и Сургутском районе — мужчины. «Доля полового пути передачи ВИЧ-инфекции остается на стабильно высоких цифрах и в 2016 году составила 56,9 процента. Основной процент ВИЧ-инфицированных приходится на возрастную категорию от 20 до 39 лет – 5218 человек», - рассказала заведующий отделом профилактики сургутского филиала Марина Вовк.

В Сургуте в РК «Вавилон», ночном клубе «Havana-club» и Сургутском медицинском колледже с 13 февраля по 18 февраля прошла молодежная акция «Любовь прекрасна, когда безопасна». Студенты – волонтеры вручали молодежи города «валентинки» с барьерными средствами защиты, информировали население об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Сургуте и Сургутском районе и о путях передачи. В Сургутском Филиале в рамках акции «Защити свою любовь» пожелали узнать свой ВИЧ - статус семь пар. Влюбленные прошли обследование и получили памятные сувениры. Возрастная категория партнеров самой молодой пары не превышает 25 лет, самой взрослой более 40.

«Мероприятия, приуроченные к Дню влюбленных, позволили задуматься о том, как важно оставаться верными своим любимым, как избежать досадных ошибок, что нужно сделать для того, чтобы создать счастливую семью», - отметили в сургутском филиале КУ «Центр СПИД».