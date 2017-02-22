​В Сургуте задержаны подозреваемые в торговле наркотиками

В Сургуте задержали 31-летнего мужчину и 32-летнюю женщину, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков.

У них обнаружены и изъяты более 77 граммов синтетических наркотиков. Кроме того, у мужчины при себе находился травматический пистолет, переделанный под боевую стрельбу.

«В настоящее время Следственным управлением УМВД России по г. Сургуту в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение и ношения оружия) и ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств). Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания», - сообщили в пресс-службе городской полиции.