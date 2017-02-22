​Сургутяне в День защитника Отечества уйдут в «ледяной заплыв»

Сургутяне отпразднуют День защитника Отечества мужским заплывом в ледяной вожже: Федерация зимнего плавания ХМАО пригласила всех желающих защитников к водоему за Преображенским храмом по улице Мелик-Карамова.

Заплыв будет проходить 23 февраля: регистрация начнется в 12 часов, а сами соревнования стартуют в 12:30. Спустя час планируется награждение участников памятными призами и медалями.

Заплыв — не крещенское купание: здесь мало трижды окунуться, придется преодолеть дистанции 50 или 100 метров. Поэтому мужчинам требуется оценить свои способности прежде чем заявиться на состязания.