​Наталья Комарова предложила Алексею Миллеру наладить партнерство в создании научно-образовательного комплекса в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Москву встретилась с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Они обсудили ход выполнения Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о о работе «Газпрома» по развитию расположенных в регионе производственных объектов компании и газификации округа.

Кроме того, глава региона предложила Алексею Миллеру наладить партнерство в реализации проекта по созданию инновационного научно-образовательного комплекса в Сургуте. В частности, рассмотреть возможность сотрудничества в разработке долгосрочной программы подготовки специалистов для организации с учетом перспектив развития, при проведении НИОКРов, по привлечению вузовских ученых к созданию инновационной продукции, организации целевой подготовки специалистов для компании, а также в создании современной учебно-исследовательской лабораторной базы. «Алексей Миллер поручил ответственным подразделениям организовать совместную работу с правительством Югры по реализации проекта», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В департаменте также напомнили, что на базе Сургутского государственного университета уже созданы научно-образовательный центр Научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук «Жизненный цикл информационных систем». Политехнический институт Сургутского государственного университета работает над созданием образовательных программ по суперкомпьютерному моделированию в нефтегазовой отрасли. Планируется открыть подготовку по новым образовательным программам в области промышленной электроники, расчетных технологий инженерного анализа сложных технологических систем, подготовки инженеров машиностроительного профиля. Программы подготовки строятся и реализуются в кооперации с ведущими вузами мира в областях, связанных с нефтью и газом.