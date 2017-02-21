​Экоактивисты: На реку под Сургутом по ночам вывозят отходы с очистных сооружений

Активисты «Зелёного Фронта» провели ночной рейд и обнаружили, что на реку Почекуйка вывозят иловые отходы с очистных сооружений. «Иловые осадки вывозят на грузовом автомобиле с территории очистных сооружений города Сургута, расположенных на Заячьем острове. Активисты стали свидетелями нескольких таких маршрутов. На площадке у Почекуйки отходы поспешно зарываются тяжелой техникой.», - утверждается на сайте экологической общественной организации.

Фото: greenfront.su

Выездной мониторинг был проведен после жалоб местных жителей, которые обнаружили, что на территории полигона для размещения снега возле реки Почекуйки размещены навалы загрязненного снега и неизвестной дурнопахнущей субстанции черного цвета.

В тот же день на место оперативно прибыли сотрудники Природнадзора Югры. В настоящее время, по данным экоактивистов, ведомством возбуждено административное дело в отношении ООО «ХолдингСервисСтройИнвест».

«Это уже не первый случай вывоза иловых осадков с сургутских очистных сооружений. В 2010 году природоохранной прокуратурой в районе Чернореченского кладбища были выявлены факты незаконного размещения ООО «Капелла» иловых осадков, отнесенных к 4 классу опасности, объемом 3000 куб.м. с очистных сооружений Сургута. Позже в наш адрес поступил ответ о возобновлении незаконно оконченного УФСПП делопроизводства по обязанию нарушителей провести мероприятия, направленные на ликвидацию несанкционированного места размещения отходов и приведении земельного участка в первоначальное состояние. Сейчас мы ожидаем результатов проверки государственных органов по ситуации с вывозом в район Почекуйки. Если деятельность ведется незаконно – её необходимо оперативно пресечь», - отметил председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.