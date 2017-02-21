​Бизнес-тренер Евгений Жигилий, приглашая сургутян на встречу, окунулся в прорубь // ВИДЕО

Предприниматели Сургута отметят Масленицу по-своему — марафоном «Продажи+маркетинг», который пройдет 24 и 25 февраля. На них будут производиться разборы полетов — различные ситуации в сфере продаж и маркетинга. Работать будут эксперты из Москвы Евгений Жигилий (входит в ТОП-10 России тренеров в сфере продаж) и Ия Имшинецкая (ведущий российский эксперт по системному продвижению и креативному маркетингу). Первый проведет тренинг «Продажи по-холодному: как продавать много и честно?», вторая расскажет о «29 способах быстрого привлечения клиентов».

«Евгений Жигилий и Ия Имшинецкая уже посещали Сургут 11 ноября 2016 года в качестве экспертов по приглашению администрации Сургута для участия в Конференции для малого и среднего бизнеса «Спектр возможностей», — напоминают организаторы марафона — компания «ПрактикУм». — Их работа с сургутской аудиторией получила положительные отзывы и просьбы продолжить обучение, чтоб каждый из участников получил новый инструмент в продажах и маркетинге и возможность попрактиковаться, не тратя на это большие рекламные бюджеты, но видя реальный эффект в увеличении клиентского трафика».

Евгений Жигилий, к слову, помимо прочего, будет рад встретиться с сургутянами за деловым завтраком 24 февраля в кафе Botanica в 10.00. «Тема экологичности в продажах на сегодня приобрела большое значение, потому что для многих потребителей продажи товаров и услуг воспринимается как «обман» и «впаривание», — отмечают организаторы. Как бороться с таким отношением клиентов и делать действительно честные продажи и приумножать довольных клиентов — об этом Евгений Жигилий и расскажет всем интересующимся.

К слову, вероятно, встреча интересна не только бизнесменам, но и самому тренеру. По крайней мере, об этом говорит его видеоприглашение, записанное специально для сургутян, во время которого Евгений окунулся в прорубь.

Подробности участия в Деловом завтраке или Марафоне по тел. (3462) 55 55 18 или на сайте «ПрактикУм».