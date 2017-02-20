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​В Сургуте таксист ограбил выпившего клиента

Подозреваемый в преступлении задержан

В Сургуте таксиста подозревают в краже денег с банковской карты клиента. Потерпевший обратился в полицию и рассказал, что ночью 5 февраля возвращался домой в нетрезвом состоянии и решил воспользоваться услугами частного извозчика. По дороге он попросил водителя заехать в банкомат. Проснувшись утром, он обнаружил, что с его карты пропали деньги.

«Полицейские установили и задержали подозреваемого мужчину 1987 года рождения, который был ранее судим за грабеж. Задержанный пояснил, что сопровождал потерпевшего до банкомата, где подсмотрел пин-код. Когда потерпевший по дороге домой уснул в автомобиле, злоумышленник воспользовался его беззащитным состоянием и снял с карты 20 тысяч рублей. После чего отвез мужчину домой», - рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Сургуту.

Похищенное изъято. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Отметим, подобный случай в начале февраля произошел в Нягани. Тогда мужчина сам передал таксисту свою банковскую карту с пин-кодом, чтобы он купил ему продукты и алкоголь. Водитель решил воспользоваться случаем и снял деньги. Теперь ему также грозит срок — до пяти лет лишения свободы.


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20 февраля в 17:25, просмотров: 275, комментариев: 0


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