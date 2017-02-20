​Регистрация на «Лыжню России» в Сургуте начнется 1 марта // ПРОГРАММА

Регистрация на городскую лыжную гонку «Лыжня России — 2017» в Сургуте скоро стартует. Напомним, что городской этап гонки пройдет в Сургуте 5 марта на «Спортивном ядре» в 35а микрорайоне.

Программа стартует в 10 утра с регистрации участников, в 11 часов — торжественное открытие, а спустя 15 минут начнутся спортивные забеги в свободном стиле.

В 11:50 планируется VIP-забег, а в полдень — массовый старт, в котором могут участвовать все желающие, включая школьников.

В 12:50 — старт семейных команд.

В 13:20 — награждение победителей и призеров.

Зарегистрироваться можно будет, уже начиная с 1 марта, сообщает управление физкультуры и спорта. Для этого следует прийти в управление на Кукуевицкого, 12. С 1 по 3 марта регистрация будет идти с десяти утра до шести вечера, а 4 марта — с десяти до четырех.