​В Сургуте осуждены вымогатели, которые «выбивали» из горожанина квартиру

В Сургуте вынесен приговор двум местным жителям, которые признаны виновными в вымогательстве и грабеже. Государственный обвинитель доказал в суде, что в октябре 2015 года злоумышленники несколько раз избили своего знакомого и отобрали у него квартиру и банковскую карту.

Сначала мужчины за рюмкой горячительного предложили владельцу квартиры помощь в погашении долгов за коммуналку. «При этом они предложили часть денег отдать потерпевшему, а остальные оставить себе. Получив отказ потерпевшего, злоумышленники причинили ему телесные повреждения.Затем подсудимые вместе с потерпевшим пришли к нему в квартиру, где вновь его избили и потребовали документы на квартиру. Потерпевший, опасаясь за свои жизнь и здоровье, передал им документы, ключи и написал расписку об отказе от права на квартиру. Также они похитили банковскую карту, однако снять с нее денежные средства не смогли, поскольку потерпевший заблокировал ее действие», - рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

Деятельность вымогателей пресекли полицейские. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал подсудимых виновными в совершении указанных преступлений и назначил одному участнику наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, а второму участнику – 7 лет 3 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.