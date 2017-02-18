Жительницу Барсово привлекут к уголовной ответственности за избиение сына

В ходе рассмотрения материалов проверки отделением дознания ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело в отношении жительницы поселка Барсово, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар металлическим предметом своему несовершеннолетнему сыну.

Женщина с февраля 2014 года состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Сургутскому району, как родитель, ненадлежащим образом исполняющий родительские обязанности. Известно также, что подозреваемая систематически злоупотребляет алкоголем и длительное время не работает.

Санкция статьи 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.