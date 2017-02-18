Сургутские полицейские задержали подозреваемых в хранении и распространении наркотиков // ФОТО

Оперативными сотрудниками УМВД России по г. Сургуту задержаны двое мужчин 1988 и 1994 годов рождения, приехавшие в Ханты-Мансийский автономный округ с целью сбыта наркотических средств. В ходе личного досмотра задержанных полицейские обнаружили и изъяли восемь пакетиков с неизвестным веществом. Согласно экспертному заключению изъятое является синтетическим наркотиком общей массой около 35 граммов.

В ходе дальнейшего обыска в квартире, где проживали задержанные, оперативники обнаружили и изъяли около 50 расфасованных свертков и пакет с аналогичным наркотическим веществом общей массой более 1 килограмма 700 граммов. Наркотики злоумышленники хранили с целью дальнейшего сбыта на территории Сургута.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. За незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и помещены в изолятор временного содержания.