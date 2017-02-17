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​На ГРЭС-2 открылся современный логистический комплекс

В торжественной церемонии принимал участие глава города

Фото: vk.com/id377553209
Фото: vk.com/id377553209

В четверг, 16 февраля, на территории ГРЭС-2 в торжественной обстановке открылись новые складские помещения. В событии приняли участие как сотрудники предприятия, в числе которых были руководитель ГРЭС-2 Валерий Светушков и генеральный директор собственника станции, компании ПАО «Юнипро», Максим Широков, так и глава Сургута Вадим Шувалов, много лет проработавший в энергетике.

Исторически сложилось, что у самой крупной электростанции в составе компании не было специализированного складского комплекса, который бы удовлетворял нуждам предприятия. Складские помещения находились в 3-4 километрах от основной производственной площадки, занимая здания бывшего ремонтного подразделения филиала.

В 2014 году правлением ПАО «Юнипро» было принято решение по продаже действующей базы снабжения в поселке Финский и возведении современного складского комплекса на территории ГРЭС-2.

Справка: Затраты на строительство складского комплекса общей площадью 5200 м2 и здания АБК площадью 218 м2 составили 125 млн. рублей.

Строительство началось в 2015 году. Основным подрядчиком выступала компания «ПРСЭ», информационный блок был реализован компанией Ас-Теко, немаловажный вклад внесли компании СВЯЗЬПОЖСЕРВИССТРОЙ, ЭНЕРГОПРОММОНТАЖ и БИН-СЕВЕР. По словам Максима Широкова, это был не самый простой проект для всех участников.

«Скажу прямо, мы сложный заказчик, но все наши партнеры блестяще справились с поставленными задачами, за что хотим выразить им глубокую признательность. И конечно же, мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - подчеркнул руководитель компании.

При строительстве зданий использовались современные легкостенные металлические конструкции каркаса, установлены светодиодные светильники, высокоскоростное оборудование передачи данных. В настоящее время в складах работают электрические штабелеры, позволяющие поднимать паллеты с грузом на высоту до 5 метров. Сотрудники используют новые ноутбуки, позволяющие получить и обработать информацию, не выходя из здания склада.

Все это должно существенно упростить и ускорить работы всех подразделений предприятия и обеспечить производственную безопасность, ведь сотрудникам станции теперь не придется выезжать на дороги общего пользования, как это было ранее.

В ходе общения с журналистами гости коснулись состояния рынка энергетики в регионе. Так, по словам, директора предприятия Валерия Светушкова в Югре на данный момент наблюдается избыток мощностей.

«На сегодняшний день Сургут и Тюменский регион в целом является профицитными. Однако, балансовая ситуация на рынке электроэнергии будет меняться с продолжающимся старением генераторов и, как следствие, выводом оборудования из эксплуатации. А если одновременно наметится рост потребления, то уже через несколько лет мы вновь увидим дефицит энергии на рынке. Одной из превентивных мер является модернизация. Наша компания неоднократно предлагала регулятору продолжить поступательное развитие генерации в стране и запустить программу финансирования модернизации имеющегося генерирующего оборудования. Затягивание обсуждения программы модернизации может привести к новому дефициту мощностей на рынке», - отметил руководитель станции.

Справка: Установленная мощность Сургутской ГРЭС-2 составляет 5657,1 МВт. 02.01.2015 года Сургутская ГРЭС-2 выработала 900 млрд. кВтч электроэнергии с начала эксплуатации, на сегодняшний день выработка составляет 972,572 млрд. кВтч. Максимальная годовая выработка электроэнергии станцией в количестве 39,967 млрд. кВтч произведена в 2012 году. В прошлом году станция выработала более 35 миллиардов кВтч.


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Сегодня в 18:03, просмотров: 161, комментариев: 0


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