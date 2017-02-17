​В Сургуте уничтожили очередную партию «запрещенки» // Фото

В Сургуте сотрудники региональной таможни и Россельхознадзора выявили партию продовольственных товаров, ввоз которых в Россию запрещён. В одном из магазинов велась реализация перца болгарского и кабачков, страной происхождения которых являлась Турция.

«На продукцию из Турции, в частности, перец и кабачки, введены временные ограничения на ввоз в Россию. У лиц есть право вывезти с территории России или уничтожить данную продукцию. Предприниматель выбрал уничтожение», - сообщили в таможне.

Овощи были уничтожены в специальной машине, которая прессует сомнительную продукцию.