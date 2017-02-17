​Сургутские полицейские раскрыли кражу денежных средств с банковской карты

Накануне в дежурную часть УМВД России по г. Сургуту с заявлением о краже денежных средств с банковской карты обратился мужчина 1989 года рождения.

Потерпевший пояснил, что неизвестный в период с августа по декабрь 2016 года похитил с его банковской карты денежные средства в сумме более 24 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан злоумышленник. Им оказался друг потерпевшего 1988 года рождения.

В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что в августе 2016 года подозреваемый, находясь в автомобиле потерпевшего, увидел банковскую карту друга и привязал ее к своему электронному кошельку. Списывал злоумышленник денежные средства в тот момент, когда телефон приятеля находился у него, чтобы сразу удалять СМС-сообщения о списании денежных средств.

Спустя некоторое время потерпевший заподозрил несанкционированное снятие денежных средств с банковской карты и обратился для уточнения информации в банк.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане!

Сотрудники полиции обращаются с просьбой быть бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-кодов посторонним!