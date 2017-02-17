​Сургутские полицейские задержали подозреваемого за попытку грабежа

Накануне в дежурную часть УМВД России по г.Сургуту поступило сообщение директора одного из магазинов города о том, что в торговом зале неизвестный преступник открыто пытался похитить три палки колбасы на общую сумму более 1700 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый 1977 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме того, в начале февраля мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

Похищенное изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.30 ч.1 ст.161 Уголовного Кодекса РФ «Попытка грабежа». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.