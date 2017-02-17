​30 сургутян, принявших участие в добровольном тестировании, узнали о своем положительном ВИЧ-статусе

В 2016 году город Сургут стал «пилотной» площадкой по реализации окружного проекта по бесплатному добровольному тестированию граждан на антитела к ВИЧ и сплошному скринингу населения на присутствие вирусов гепатита В и С. С 1 июня по 1 октября 2016 году пройти тестирование во всех поликлиниках города смогли все желающие. Всего в скрининге приняли участие 23936 человек, рассказали сургутском филиале КУ «Центр СПИД». Выявлено 100 положительных результатов на гепатит В, 370 — на гепатит С и 30 первично положительных результатов на ВИЧ.

Учитывая успешный опыт реализации «пилотного» проекта, принято продолжить скрининговые обследования в городах и районах округа с высокими статистическими показателями заболеваемости ВИЧ-инфекцией : в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе, Пыть-Яхе, Урае, Березовском районе и Ханты-Мансийске.

«В Сургуте в 2017 году в реализации программы Скрининга примут участие все поликлиники города. В обследовании могут принять участие лица, обращающиеся за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические учреждения, в том числе при прохождении профилактических медицинских осмотров, в рамках диспансеризации, мужья или половые партнеры всех женщин, поставленных на учет по беременности, обучающиеся ВУЗов, ССУЗов», - сообщила заведующий отделом профилактики филиала в Сургуте КУ «Центр СПИД» Марина Вовк.