Ирина Гордеева официально назначена начальником правового управления администрации Сургута

В среду, 15 февраля, Ирина Гордеева официально назначена на должность начальника правового управления администрации города Сургута, сообщается на официальном сайте мэрии. На этом посту она сменила Андрея Лазарева, об увольнении которого стало известно 7 февраля.

Кадровые перестановки в сургутской администрации эксперты называют предсказуемыми и высказывают мнение, что все чиновники, так или иначе причастные к заведению массы уголовных дел на предыдущего главу города Дмитрия Попова, вскоре покинут свои посты.

Ранее Ирина Гордеева занимала должность помощника главы Сургута. Ее переход в правовое управление наблюдатели считают явным признаком усиления новой команды.