​Сургутские полицейские раскрыли кражу автомобильного прицепа

Накануне в дежурную часть УМВД России по г.Сургуту поступило заявление от мужчины 1971 года рождения о краже автомобильного прицепа.

В ходе разбирательства сотрудниками полиции было установлено, что неизвестный преступник тайно путем свободного доступа от дома по улице Губкина похитил автомобильный прицеп стоимостью порядка 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных действий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый 1968 года рождения.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного Кодекса «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.