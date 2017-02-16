​Центральная городская библиотека отпраздновала «Победу над Японией», представив исторический двухтомник

Накануне в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина презентовали 26-й выпуск альманаха «Тобольск и вся Сибирь» — двухтомник «Победа над Японией».

«Тема Победы остается одной из самых важных в нашей истории, — говорят авторы — председатель общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов и главный редактор альманаха Юрий Перминов. — Зачастую незаслуженно мало внимания уделяется громкой победе России над Японией, которая окончательно поставила точку во Второй мировой войне. 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому времени на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии».

Демоверсия первого тома этого труда, кстати, была представлена 3 сентября 2015 года, в честь 70-летия победы над Японией, на сайте общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска». Для того, чтобы закончить работу, понадобилось еще полтора года. «Сложность работы над книгой состояла в том, что многие материалы остаются засекреченными, и информацию пришлось собирать буквально по крупицам, идти от одного человека к другому, — объяснили составители альманаха. — История показана не только через цифры и факты, но и через судьбы людей. Мемуары полководцев, воспоминания офицеров, солдат и матросов, художественные произведения и множество фотографий стали настоящей ценностью издания».