​Жителям Лянтора пообещали чистую воду через два года

В ближайшие два года в Лянторе появится чистая вода, пообещал на встрече с жителями глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Он отметил, что реконструкция водоочистных сооружений – одна из главных задач, стоящих сегодня перед руководством города и района. «Это тема острая, наболевшая для города, общая для всего населения Сургутского района», - отметил он.

В пресс-службе администрации района уточнили, что на данный момент разрабатывается форма трехстороннего договора между администрацией Сургутского района, администрацией города Лянтора и предполагаемым инвестором.

Как сообщалось ранее, власти района также планируют обеспечить чистой водой жителей села Угут к лету этого года.