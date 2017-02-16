​В отношении чиновниц сургутской администрации возбуждены уголовные дела

В отношении двух сотрудниц администрации Сургута возбуждены уголовные дела. Чиновниц подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Стала фигурантом уголовного дела и директор юридической фирмы, которую подозревают в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями и посредничестве во взяточничестве.

«По версии следствия, подозреваемые вступили между собой в сговор с целью получения от жительницы Сургута денег за совершение в ее пользу законных действий по выводу нежилого помещения в жилое и заключению дополнительного соглашения к договору социального найма. 14 февраля 2017 года директор юридической фирмы получила от женщины взятку в размере 500 тысяч рублей. Из указанной суммы 125 тысяч она оставила себе, а оставшиеся 375 тысяч рублей передала одной из сотрудниц администрации, которая намеревалась разделить их со своей коллегойрассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В настоящее время сотрудницы администрации задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Напомним, накануне в Ханты-Мансийске состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Югре, которое провела губернатор Наталья Комарова. Глава региона поручила уделить повышенное внимание профилактике коррупционных рисков на муниципальном уровне управления.

На днях в Радужном был задержан один из заместителей главы города, который, по данным следствия, получил взятку от директора управляющей компании за оказание содействия в установлении экономически выгодных тарифов ЖКХ. Назначена проверка, служащий отстранен от выполнения должностных обязанностей. В 2016 году похожие нарушения вскрылись в Советском районе.