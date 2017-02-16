​СМИ: В Сургуте при получении взятки с поличным задержаны чиновники городской администрации

В Сургуте при получении взятки задержали начальника отдела учета и оформления жилья городской администрации, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, официальное заявление окружного СУ СКР будет опубликовано в четверг, 16 февраля.

«Силовики задержали чиновниц — представительниц старой команды мэрии Сургута — в помещении одного из крупных юридических агентств города. Директор компании проходит по делу в качестве посредника при передаче взятки. По предварительной информации, речь идет о сумме в 500 тыс. рублей. Эти деньги, по версии силовиков, предназначались чиновникам за помощь в процессе легализации незаконной перестройки жилого помещения и его последующей приватизации», - передает корреспондент агентства. Уточняется, что чиновницы арестованы. Сами они вину отрицают.

Отметим, накануне в Ханты-Мансийске состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Югре, которое провела губернатор Наталья Комарова. Глава региона поручила уделить повышенное внимание профилактике коррупционных рисков на муниципальном уровне управления. «Муниципальный уровень власти – самый близкий к малому и среднему бизнесу. Профилактике коррупционных рисков на этом уровне управления должно быть уделено повышенное внимание, в том числе правоохранительных органов», - отметила Комарова.

На заседании также обсудили последние уголовные дела в отношении муниципальных чиновников. На днях в Радужном был задержан один из заместителей главы города, который, по данным следствия, получил взятку от директора управляющей компании за оказание содействия в установлении экономически выгодных тарифов ЖКХ. Назначена проверка, служащий отстранен от выполнения должностных обязанностей. В 2016 году похожие нарушения вскрылись в Советском районе. При этом во многих случаях ущерб исчисляется миллионами рублей, сред них ресурсы на приобретение жилья. Ответственные должностные лица выводили бюджетные и иные средства в «фирмы-пустышки» и, наоборот, не расплачивались с добросовестными контрагентами. Наталья Комарова отметила, что следствие готовится предъявить обвинение: «Виновные лица должны ответить за столь масштабное и циничное нарушение закона. Нельзя подрывать доверие ко всей системе работы по пресечению подобных фактов».