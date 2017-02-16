​Власти Сургутского района помогут мигрантам освоиться с помощью памятки

Приезжие в Сургутском районе будут получать специальную памятку «Что должен знать трудовой мигрант, приезжающий в Сургутский район?» — ее представила администрация. Буклет дает рекомендации и советы о нормах поведения в стране, а также информацию о законах и культурных традициях россиян, список необходимых телефонов и служб.

К разработке памятки специалисты администрации района привлекли правоохранительные органы, представителей национально-культурных объединений и ученых СурГУ.

Первые 200 экземпляров пилотного тиража разошлись за одни сутки, отмечает пресс-служба: «Памятка оказалась особенно востребованной у образовательных, общественных организаций, национально-культурных автономий». Поэтому новый тираж будет подготовлен в ближайшее время, причем его будет отличать более высокое качество полиграфии, иллюстрации. Русский текст будет продублирован на таджикском языке, поскольку именно у выходцев из этой страны, отмечают в администрации района, возникают наибольшие трудности с адаптацией к жизни в сибирской глубинке.

Справка: В Сургутском районе проживают представители 124 национальностей, действует 24 национально-культурных объединения. На миграционном учете в Сургутском районе состоит почти 10 тысяч иностранцев.